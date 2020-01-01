روديجر يوضح طريقته للتغلب على الحجر الصحي في المنزل

الطفل الصغير يساعد روديجر على تقبل الحجر الصحي

أوضح أنطونيو روديجر، لاعب تشيلسي الطريقة التي يقضي بها يومه في المنزل، بعد توقف النشاط والحجر الصحي للاعبي البلوز.

وتوقف النشاط الرياضي في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، ودخل اللاعبون في حجر صحي.

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وقال روديجر لموقع تشيلسي الرسمي: "كل شيء هنا على ما يرام، ما زلنا في مرحلة العزل في المنزل".

وواصل: "هذا شيء جديد على الجميع ولكنه مخيف، أنا شخص عائلي للغاية ولكن لا يمكن رؤية عائلتي، لا يمكن الخروج والسفر فأنت لا تعرف إذا ما كنت ستلقط الفيروس أم لا".

وأضاف: "فقط أقوم بفتح النوافذ للحصول على الهواء النقي، ولكني أبقى في المنزل كما طلبوا منا".

وعن طريقته للحفاظ على لياقته البدنية، قال: "لدينا خطة من النادي للتدريبات في المنزل ونحن نتبع هذه الخطة، وننتظر أن تتحسن الأمور ونعود للتدريبات الجماعية".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا بأس بالنسبة لي، في مثل هذه الظروف، علينا فقط أن نأمل بالأفضل ونأمل ألا يتأثر الجميع في العالم بالفيروس".

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وعن تقضيه أوقات فراغه في المنزل قال المدافع الألماني: " لدي طفل حديث الولادة لذا لا أشعر بالملل، إن الطفل يشغلني، وعندما ينام أرتاح مع زوجتي أو ألعب PlayStation".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أتحدث إلى عائلتي يومياً، وهذا ليس بسبب الفيروس ولكن هذا ما يحدث دائماً، أتمنى أن يصبحوا دائماً بصحة جيدة".