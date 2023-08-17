رودريجو: وقعت لريال مدريد رغم اتفاقي المُسبق مع برشلونة!

هدى عزيز
Rodrygo Gesto Celebración Copa del ReyJonathan Guimaraes / One9 Content
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رودريجو وجه ضربة لبرشلونة قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019

أسدل رودريجو لاعب ريال مدريد الستار عن كواليس انتقاله إلى الملكي على الرغم من اتفاقه مع برشلونة.

وقال رودريجو في حوار مطول أجراه مع "جلوبو" البرازيلية عن الاختيار بين برشلونة وريال مدريد: "كان كل شيء تقريبًا منتهي مع برشلونة، لم نكن بحاجة سوى لتوقيع العقود، وسألت والدي: "لا شيء من ريال مدريد؟" لذا، طلبت الانتظار حتى عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع: "كان لدينا مباراة أمام فيتوريا، سجلت ثلاثة أهداف، قدمت تمريرة حاسمة، فزنا 5-2، وخلال المباراة اتصل ريال مدريد بوالدي ليسألوا إذا كنت أرغب في الانتقال إلى الملكي وكان والدي يعرف جوابي بالفعل".

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وواصل: "في اليوم التالي كنت ألعب ألعاب الفيديو خارج المنزل، وكانت والدتي معي، وغادر والدي في الصباح دون أن يقول شيئًا".

واختتم حديثه قائلًا: "عاد إلى المنزل في نهاية اليوم، ثم اتجه إلى غرفتي ووجد قميصين لريال مدريد وبرشلونة، أخذا كلا القميصين وقال لي الآن اختار، وكان خياري ريال مدريد".

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