رودريجو: هذه اللحظة الأسوأ في مسيرتي .. وتوقعت الكثير من ريال مدريد!

رودريجو يتحدث عن المنافسة مع فينيسوس جونيور.

أجرى رودريجو لاعب ريال مدريد حوارًا مطولًا مع "Globo Esporte" البرازيلية تحدث فيه عن وصوله إلى ريال مدريد بالإضافة إلى المنافة مع فينيسيوس جونيور واللحظة الأكثر سوءً في مسيرته.

وقال رودريجو في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد كبير جدًا، كنت أتوقع أشياء كثيرة، لكن عندما وصلت رأيت أنها ثلاثة أضعاف ما كنت أتوقعه، إنه شيء خارج عن المألوف، لقد كان حلمي دائمًا، لقد أخبرت الجميع دائمًا أنني سألعب هناك يومًا ما، الطريقة التي نلعب بها في كل مباراة في دوري أبطال أوروبا تظهر مدى اختلافنا".

وعن المنافسة مع فينيسيوس جونيور قال: "نبحث عن الأفضل لريال مدريد ونلعب في مراكز مختلفة، هو على اليسار وأنا على اليمين، إنه شيء لا نتحدث عنه حتى، في كل مرة نجري فيها مقابلات، يسألون عن الآخر، إنه أمر ممل من ناحية ومن ناحية أخرى من الجيد أن نتذكره دائمًا".

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ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أنشيلوتي والبرازيل قائلًا: "أعتقد أنه يركز الآن مع ريال مدريد، لديه عقد مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، لذلك سيستمتع بالموسم بعد ذلك لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأخيرًا اختار رودريجو اللحظة الأكثر ألمًا في مسيرته قال: "عند خروج منتخب البرازيل من كأس العالم أمام كرواتيا كانت تلك اللحظة الأسوأ بالنسبة لي، أعلم انني صغيرًا ومازال أمامي العديد من البطولات لأخوضها، لكن تلك اللحظة لا يمكن نسيانها".