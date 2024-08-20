بعد أزمة "الواتساب".. مبابي ينفرد بفينيسيوس ورودريجو على يخت "الأثرياء"!

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قضى ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو، عطلة قصيرة على يخت فاخر في ساحل ماربيا بجنوب إسبانيا.

وجاءت عطلة نجوم ريال مدريد بعد التعادل المخيب أمام مايوركا (1-1) في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إذ وضع رودريجو الميرنجي في المقدمة بتسديدة مميزة، لكن موريكي أدرك التعادل بعد فترة وجيزة من الاستراحة.

وحسب "eldesmarque"، فإن الثلاثي يقضي "إجازة قصيرة" على يخت يبلغ سعر استئجاره 15 ألف يورو يوميًا، بعدما قرر الجهاز الفني منح الفريق راحة لمدة 48 ساعة، قبل الاستعداد لمواجهة مهمة أمام بلد الوليد يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من الليجا.

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واستمتع اللاعبون على متن هذا القارب الكبير، الذي يتجاوز طوله الـ50 مترًا، ويضم 12 جناحًا وحمامات سباحة وجاكوزي منتشرة في جميع أنحائه.

وفشل مبابي في هز الشباك في أول ظهور له في الدوري الإسباني، علمًا بأنه سجل هدفًا في أولى مبارياته مع ريال مدريد، وذلك أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي (2-0).

وكان رودريجو قد تسبب في الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب رسالة نشرها عبر قناته الرسمية على "واتساب"، بعد التعادل مع مايوركا، حيث كتب: "نتيجة المواجهة لم تكن كما نريد، هنا في الدوري الإسباني لكل نقطة أهميتها، أنا سعيد بالهدف وتطور الفريق ولكن الأسبوع الماضي تحدثوا عن الثلاثي بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، الآن ربما عليهم أن يضعوا حرف الراء بجوارهم (يقصد أول حرف من اسمه)".