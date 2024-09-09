رودريجو ينفجر غضبًا: الجميع يعرف سخطي.. وأكره أن أكون "سد خانة"!

"كيف لا أتواجد في قائمة الـ30!"

أعرب البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد، عن استيائه من عدم اختياره ضمن قائمة "30 مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وقال رودريجو، في مقابلة مع ESPN: "كنت مستاءً، أعتقد أنني أستحق ذلك، لا أريد التقليل من شأن اللاعبين الآخرين، لكنني أعتقد أنه كان لي مكان في القائمة، لقد كانت مفاجأة، لكن لا يمكنني القيام بشيء فلست الشخص الذي يقرر".

وأضاف: "نشرت رسالة ساخرة إلى حد ما (صورة بجميع الألقاب التي فاز بها في الموسم، مصحوبة برموز تضحك)، الكل يعرف سخطي، لقد دعمني الجميع، سواء في المنتخب أو ريال مدريد".

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واعترف النجم البرازيلي بعدم ارتياحه بخصوص المراكز التي يمكنه اللعب فيها: "في كثير من الأحيان، أقوم فقط بسد الفجوة المفقودة في خط الهجوم، هل هناك أحد مفقود هناك؟ وضع رودريجو. هل هناك من هو مفقود على اليمين؟ رودريجو. هل هناك شخص مفقود كرقم 9؟ رودريجو. هذا كل ما في الأمر. قد يزعجني ذلك قليلا، لكنني لاعب جماعي".

وواصل: "وصلت ريال مدريد طفلًا واليوم أنا رجل، وصلت مع الكثير من الخجل، وتحسنت بمساعدة جميع زملائي في الفريق، وجميع الأشخاص في النادي، الذين جعلوني أشعر أنني في المنزل، أنا أكثر نضجًا وسعيد جدًا".

وختم: "أفكر في حصد جميع الألقاب التي فزت بها عدة مرات، إنه أفضل نادٍ في العالم وهذا ما يحفزني لأكون في ذروة مستواي، لهذا السبب أستيقظ كل يوم لأتدرب وأكون أفضل".