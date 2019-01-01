رودريجو أصغر مسجلي الهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

رودريجو يواصل كتابة التاريخ مبكرًا مع ريال مدريد

واصل نجم ريال مدريد الشاب رودريجو جوس تألقه ونجح في أن يصبح أصغر برازيلي يسجل في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رودريجو هدفين لريال مدريد في ظرف 7 دقائق أولى فقط من مواجهة الفريق الملكي أمام ضيفه جلطة سراي على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبنجاحه في التسجيل لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، بات رودريجو هو أصغر لاعب برازيلي ينجح في التسجيل في البطولة الأوروبية الأغلى بعمر 18 عامًا و 11 شهرًا.

وبتسجيله الهدف السادس لريال مدريد والثالث له في المباراة بات فينيسيوس جونيور أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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ويواصل النجم البرازيلي الشاب تألقه مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة التي أصبح يشارك فيها بشكل أساسي في العديد من المباريات.