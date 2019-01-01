كم عدد أهداف ليونيل ميسي مع الأرجنتين ضد البرازيل؟

ميسي سيواجه البرازيل بعد أسبوع تقريبًا، لكن كم هدفًا له ضدهم؟

تلتقي البرازيل مع الأرجنتين في مباراة السوبر كلاسيكو في السعودية يوم 15 نوفمبر القادم ضمن فعاليات موسم الرياض المسؤول عنه هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وكانت البطولة قد أقيمت العام الماضي وشارك بها منتخبي السعودية والعراق بجانب عملاقي أمريكا الجنوبية، وقد انتهت بفوز البرازيل على الأرجنتين 1-0 وبهدف جواو ميراندا.

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وستشهد المباراة عودة ليونيل ميسي لتمثيل راقصي التانجو بعد غيابه منذ طرد خلال مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا يوليو الماضي، وبعد إيقافه لمدة 3 أشهر بسبب اتهامه للاتحاد القاري بالفساد.

وبدأ ميسي مشواره مع منتخب الأرجنتين عام 2005، وتحديدًا خلال مباراة الفوز 2-1 على النرويج وديًا في 7 أغسطس من نفس العام، وقد سجل هدفه الأول مع أبطال العالم مرتين في مارس 2006 وخلال مباراته السادسة مع المنتخب وكان لقاء الخسارة أمام كرواتيا 2-1.

لعب نجم برشلونة 136 مباراة مع منتخب الأرجنتين سجل خلالهم 68 هدفًا، وهو ما يجعله الهداف التاريخي لمنتخب بلاده متخطيًا جابرييل عمر باتستوتا.

أرقام من أهداف ميسي مع منتخب الأرجنتين

أهداف تاريخية عديدة لميسي مع الأرجنتين، لكن أبرزها هدفه ضد صربيا ومونتينيجري في كأس العالم 2006 والذي جعله أصغر لاعب يُسجل للأرجنتين في كأس العالم، المباراة كانت في 16 يونيو 2006 وكان عُمره حينها 18 عامًا و357 يومًا.

أرقام ميسي مع منتخب الأرجنتين تقول أنه سجل الهاتريك 6 مرات والثنائية 11 مرة، ويُعد منتخب باراجواي ضحيته المفضلة وقد أحرز ضده 5 أهداف.

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أهداف ميسي الـ68 جاءت كما يلي:

6 أهداف في بطولات كأس العالم، هدف عام 2006 و4 أهداف عام 2014 وهدف عام 2018.

9 أهداف في بطولات كوبا أمريكا، وقد خسر نهائي البطولة أعوام 2007 و2015 و2016.

21 هدفًا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، وهو الهداف التاريخي للتصفيات بجانب زميله في برشلونة ونجم أوروجواي لويس سواريز.

32 هدفًا خلال مباريات ودية مع منتخب الأرجنتين.

كم هدفًا أحرز ميسي ضد البرازيل؟

لعب ميسي 10 مباريات ضد البرازيل مع الأرجنتين، فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر الـ6 المتبقية.

نجم برشلونة لم ينجح في التسجيل ضد راقصي السامبا سوى في المواجهة الخامسة، وكانت مباراة 17 نوفمبر 2010 الودية، والتي أقيمت على استاد خليفة الدولي في قطر، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد أحرزه ميسي.

كانت تلك المباراة هي الـ58 لنجم البارسا مع منتخب راقصي التانجو.

المباراة التالية بين المنتخبين أقيمت في أستراليا يوم 9 يونيو 2012 وقد انتهى لصالح الأرجنتين بنتيجة 4-3، ويومها تألق ميسي وأحرز الهاتريك.

الأهداف الثلاثة في ذلك اليوم كانت الأخيرة لنجم البارسا ضد منتخب البرازيل، إذ واجههم 4 مرات بعدها أبرزهم نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.