روبياليس يعترض على جدول الدوري الإسباني

تعرف على رد فعل رئيس الاتحاد الإسباني على جدول الليجا

اعترض لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدول مباريات أول جولات الليجا والذي أقرته رابطة الأندية.

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين.

ونشر روبياليس تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" والتي ينتقد فيها قرار الرابطة بخوض مباريات أيام الجمعة والإثنين.

وفي التغريدة ظهرت احتجاجات الجماهير على مباريات أيام الإثنين لكونها تُقام في أوقات عمل.

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

La @rfef NO AUTORIZA a @LaLiga VIERNES (sin acuerdo) ni LUNES .

El @deportegob nos cita por esto el 17/7 y @Tebasjavier dinamita la reunión y ningunea al fútbol, aficiones e incluso CSD.

Seguimos igual: NO HABRÁ FÚTBOL LOS LUNES.

Ahora nos demandará. A ver qué dice la Justicia. pic.twitter.com/rmlJ5mQYSd — Luis Rubiales (@LuisRubiales) July 12, 2019

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.