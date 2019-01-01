الدوري الإسباني الدرجة الأولى

روبياليس يعترض على جدول الدوري الإسباني

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تعرف على رد فعل رئيس الاتحاد الإسباني على جدول الليجا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعترض لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدول مباريات أول جولات الليجا والذي أقرته رابطة الأندية.

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين.

ونشر روبياليس تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" والتي ينتقد فيها قرار الرابطة بخوض مباريات أيام الجمعة والإثنين.

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وفي التغريدة ظهرت احتجاجات الجماهير على مباريات أيام الإثنين لكونها تُقام في أوقات عمل.

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.

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