رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد أول 3 جولات من الليجا

تعرف على مواعيد أول أيام الليجا الموسم المقبل

قررت رابطة أندية الدوري الإسباني افتتاح مباريات الليجا لموسم 2019-2020 بمواجهة بين أتلتيك بلباو وبرشلونة يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل.

الرابطة أعلنت جدول مباريات الليجا للموسم الجديد بما في ذلك مواعيد الكلاسيكو والجولات المختلفة.

وسوف يلعب برشلونة في "سان ماميس" يوم الجمعة، 16 أغسطس، في التاسعة مساءً بتوقيت مدريد بينما يبدأ ريال مدريد مشوار البطولة يوم السبت في الخامسة مساء ضد سيلتا فيجو على ملعب بلايدوس.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي يوم الأحد بينما تٌقام مباراتين يوم الإثنين بين ريال مايوركا وإيبار وريال بيتيس وريال بلد الوليد.

HORARIOS | Conoce cuándo se jugarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2019/20. — LaLiga (@LaLiga) July 12, 2019

ويلعب النادي الملكي الجولة الثانية على أرضه ضد بلد الوليد يوم 24 أغسطس بينما يستضيف برشلونة نظيره ريال بيتيس يوم الأحد، ويختتم أتلتيكو مدريد الجولة ضد ليجانيس يوم الإثنين.

الجولة الثالثة تنطلق يوم 30 أغسطس ويلعب برشلونة يوم السبت ضد أوساسونا بينما يلعب ريال مدريد يوم الأحد في الأول من سبتبمر ضد فياريال.

جدير بالذكر أنّ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، سبق وأعلن عدم خوض مباريات يومي الإثنين والجمعة وهو ما لم تلتزم به رابطة الأندية.