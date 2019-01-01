روبن يختار مدرب بايرن ميونخ المستقبلي

تعرف على تصريحات روبن حول مدرب بايرن ميونخ المقبل

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

اختار آريين روبن، أسطورة بايرن ميونخ، مدرب الفريق في المستقبل كما كشف عن حزنه بسبب عدم تحقيق دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة.

روبن اعتزل كرة القدم بعد سنوات قضاها في أعرق الفرق الأوروبية محققًا 33 لقبًا منها 21 بقميص بايرن ميونخ.

وقال روبن في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كنا نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا في بايرن ميونخ بأكثر من مرة واحدة وخاصة أننا خسرنا نهائيين في فترة زمنية وجيزة".

وتابع: "بعد هذه المسيرة الطويلة أستطيع القول إن بايرن ميونخ كان الفريق الأفضل بالنسبة لي والانضمام له كان أصوب قرار اتخذته".

وحول اختياره لمدرب بايرن ميونخ المستقبلي، علّق الهولندي الطائر: "أعتقد أنّ مارك فان بوميل يمتلك الشخصية التي تجعله قادرًا على قيادة البافاري يوم ما. أعتقد أنني سأحب رؤيته على مقاعد أليانز أرينا".

واختتم: "لم يكن اتخاذ قرار الاعتزال سهلًا وفكرت فيه أكثر من مرة وراجعت نفسي ولكن لم يكن هناك أفضل من ذلك بالنسبة لي".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 2010 على يد إنتر وكذلك في 2012 أمام تشيلسي.