روبن يُعلق على ارتداء كوتينيو لقميصه ويختار مدربه المُفضل

النجم الهولندي يتطلع للعمل في مجال التدريب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد آرين روبن نجم بايرن ميونيخ السابق، على عدم ممانعته لارتداء لاعب الفريق فيليب كوتينيو للقميص رقم 10 مع البافاري.

الهولندي أعلن رحيله عن بايرن بعد نهاية الموسم الماضي، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ليتعاقد النادي الألماني مع كوتينيو ليحصل على قميصه.

روبن علق على ذلك قائلاً:"تلقيت اتصالاً من النادي أن كوتينيو طلب القميص رقم 10، أخبرتهم بعدم ممانعتي إذا كان ذلك الأفضل له ولبايرن".

وأضاف:"كوتينيو لاعب على أعلى مستوى وبكل تأكيد سيساعد النادي، يمتلك المهارة الكافية وربما لا يحتاج سوى الوقت للتأقلم".

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سباق الدوري في ألمانيا:"أتمنى فوز بايرن بكل تأكيد، لكن أتوقع موسم مثير في المنافسة مع دورتموند بعد صفقاتهم الجديدة".

أفضل مدرب عمل له:"سؤال غاية في الصعوبة ولكني سأختار بيب جوارديولا، استمتعت باللعب معه كثيراً، عندما جاء كان عمري 30 سنة، ساعدني على التحسن رغم التقدم في العمر وقام بإشراكي في مراكز مختلفة".

وفي نهاية حديثه أكد روبن أنه سيعمل الآن في مجال تدريب الناشئين، حيث يُشرف على قيادة فريق إبنه الأصغر، طمحاً في شق طريقه بشكل أكبر بالمستقبل.