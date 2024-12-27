أخبار الأهلي اليوم | منافسة إيطالية مشتعلة على فيجا ونجم الفريق يعرض نفسه على فنربخشه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 27 ديسمبر 2024

نابولي مهتم بفيجا

كشف حساب "SSCNapoliBelgio" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن اهتمام نادي نابولي الإيطالي بالتعاقد مع جابري فيجا لاعب الأهلي السعودي.

وأشار أيضًا إلى أن فيورنتينا يعتبر كذلك من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، والذي يبدو أنه اقترب من الرحيل عن دوري روشن.

برنامج لتجهيز البريكان

يستعد الفريق الأول بالأهلي، من أجل العودة مرة أخرى إلى التدريبات، اليوم، الجمعة، بمقر النادي، للتحضير إلى منافسات الموسم الجاري بعد نهاية فترة التوقف.

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وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن فراس البريكان ينتظر الانضمام إلى تدريبات الفريق لاستكمال برنامجه العلاجي، بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في خليجي 26.

وأشارت إلى أنه من المنتظر خضوع البريكان لبرنامج علاجي مكثف، من أجل تجهيزه لمواجهة الأهي والشباب القادمة في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن.

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