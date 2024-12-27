بسبب كأس العالم 2034 .. فرينكي دي يونج يعرض نفسه على دوري روشن السعودي!

لاعب وسط برشلونة قد ينتقل إلى دوري روشن

يبحث أحد نجوم برشلونة البارزين، الانضمام لدوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية، بعد أن أصبحت المملكة واجهة كروية بارزة عالميًا، خاصة بعد إعلان استضافتها كأس العالم 2034.

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وكشفت صحيفة "AS" عن أن علي دورسون وكيل أعمال الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط وقائد برشلونة، أجرى اتصالات مع عدد من الأندية السعودية، لانتقال اللاعب إلى أحدها.

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وينتهي عقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاستفسارات التي أجراها دوسون وكيل يونج كانت تخص الحياة اليومية والعادات في المملكة، ولكن بغض النظر عن مدى تطور هذه الاتصالات، فإنها تشير إلى احتمال تغيير مستقبل اللاعب مع برشلونة.

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وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه أكثر من مرة في تجديد عقد دي يونج، ولكن بشرط تخفيض كبير في راتبه الحالي، حيث سيحصل الموسم الحالي على 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة قيمتها 4.2 مليون يورو، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يحصل على 2 مليون يورو إضافيين حال مشاركته في 60% من مباريات الموسم، وهو ما لم يتحقق بعد.

ورغم رغبة برشلونة في استمرار دي يونج، إلا أن اللجنة الرياضية بالنادي بقيادة ديكو وجوان لابورتا رئيس النادي، أوضحت أنه والمدافع رونالد أراوخو لن يكونا في خطط المدرب هانسي فليك حال استمراره، إذا لم يقوما بتجديد عقودهما خلال الصيف الحالي.

وقد يستمر دي يونج مع برشلونة لنهاية عقده في 2026، ثم يخرج كلاعب حر، ولكن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمته السوقية، ولكن ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل النجم الهولندي، الذي يواجه صعوبة في إثبات نفسه داخل الملعب مؤخرًا، ما يزيد من تعقيد وضعه مع البلوجرانا، وفي نفس الوقت دوري روشن يبقى خيارًا جاذبًا بجانب الدوريات الأوروبية الكبرى.