روابط الأندية الأوروبية ترفض النظام الجديد لدوري الأبطال

انقسام متواصل..

قدمت روابط الأندية الأوروبية خطابًا مفتوحًا وعريضة لرئيس اتحاد الأندية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريا أنييلي برفض النظام الجديد من دوري أبطال أوروبا.

وقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اقتراحًا من أجل تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بدءا من العام 2024 بعد سنوات طويلة بالنظام الحالي.

النظام الجديد سيكون بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 وضمهم في مجموعة واحدة، وذلك عوضًا عن النظام الحالي والذي يتم من خلاله تقسيم الأندية على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية.

واعتبرت روابط الأندية الأوروبية أن ذلك النظام الجديد سيساعد الأندية الأكثر ثراء في القارة على الازدياد في الثراء بينما تعاني الأندية الفقيرة من التهميش بصورة أكبر.

وأضافوا خلال البيان أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والذي سيغير خارطة البطولة تمامًا يأتي في صالح الأندية الكبرى التي تريد تسيير كرة القدم بالكيفية التي تريدها.

— Fans Europe (FSE) (@FansEurope) April 16, 2021

رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي يشغل منصب رئيس اتحاد الأندية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بينما مساعده هو القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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الجدير بالذكر أن المقترح المبدئي من الاتحاد الأوروبي قد أوصى بمنح المقاعد الإضافية للفرق صاحبة التصنيف الأعلى، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الدوريات الخمسة الكبرى لإشراك أكثر من 4 أندية لكل منها..