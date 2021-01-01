أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد قريب من ميلينكوفيتش وتشيزني يحسم مصيره مع يوفنتوس

أفادت أنباء صحفية، عن موافقة إدارة برشلونة على رحيل مدافع الفريق صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما استقرت على بديله.

وارتبط المدافع الفرنسي بالرحيل عن صفوف برشلونة، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق رونالد كومان، وكثرة إصاباته.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة ستوافق على رحيل المدافع صاحب الـ 27 عامًا، وستتعاقد مع رومانيولي لاعب ميلان ليحل محله في الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.