فيديو - ركلة جزاء كومان تثير الجدل بين بايرن ميونخ وبريمين

بايرن خطف العبور للنهائي بفضل اللقطة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثارت لقطة الجزاء التي تحصل عليها كينجسلي كومان لمصلحة فريقه بايرن ميونخ أمام بريمين في نصف نهائي الكأس جدلاً كبيراً بين الناديين.

وكانت النتجية تشير إلى التعادل بهدفين لكل جانب بالدقيقة 80 بعدما نجح أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة، ولكن كومان سقط بعد التحام مع جبريل سيلاسي، مدافع بريمين، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويرفض العودة للتأكد من صحتها عبر الفيديو، وسجل روبرت ليفاندوفسكي منها هدف الانتصار.

وحاول عدد من لاعبي بريمين، بالإضافة للمدرب فلوريان كوفيلدت مهاجمة الحكم دانيل سيبيرت، وكان أبرز هؤلاء نجم الفريق ماكس كروز الذي علق للصحافة قائلاً: "ما حدث مهزلة، لماذا إذن يوجد حكم فيديو، لا أريد الحديث، كفى ما قاله الحكم في الملعب".

هكذا يكون تسديد الكرة 😍pic.twitter.com/v9Xmdpi6Zm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

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وفسر كروز أسباب الاشتباك بينه وبين مدافع بايرن جيروم بواتينج: "قال لي بايرن هو الفريق الأفضل وكان ليفوز في الشوط الأول 4-0، لا يجب أن يتحدث معي بل يحتفل مع زملائه وجمهوره".

توماس مولر، لاعب بايرن، في المقابل دافع عن قرار الحكم: "برأيي ركلة جزاء واضحة، كينجسلي هرب وسيلاسي دفعه وأسقطه، كومان ليس ممثلاً، أتفهم أن الكرة التي ستأتي بالانتصار ستثير كل هذا النقاش ولكنه قرار صحيح".

أما نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، فلم يكن متأكداً من صحة القرار: "هناك التحام في الخلف، يمكن رؤية اللقطة، ولكن برأيي ليس كرة يجب عليك أن تعطيها ركلة جزاء".

وأكد أولي هونيس، رئيس بايرن، على صحة القرار: "تحدث مع كومان وقال لي إنه تعرض لكوع، قرار صحيح مائة بالمائة".

وسيلعب بايرن ميونخ في نهائي الكأس أمام لايبزج الذي أقصى مساء الثلاثاء الماضي نظيره هامبورج.