رئيس بايرن ميونخ: الاهتمام بضم هودسون أودوي مستمر

بايرن اقترب من الجناح الشاب في الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، أن لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي لا يزال هدفاً لفريقه رغم الفشل في ضمه يناير الماضي.

وقدم بايرن ميونخ أكثر من عرض رسمياً لتشيلسي من أجل ضم جناحه الشاب في سوق الانتقالات الماضية، ولكن النادي الإنجليزي رفضها جميعاً.



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وقال هونيس: "كارل هانز رومينيجه وحسن صالح حميديتش يتحدثون بعد عنه ويقولون إنه لاعب مثير للاهتمام".

وأضاف: "أعتقد أننا سنستمر في التفكير والاهتمام به، هو اسم حاضر على طاولة العمليات، ولكن ليس من العقل الحديث عن الأمر الآن".

وبدأ أودوي في حجز مكانه في تشكيلة تشيلسي ومدربه ماوريتسيو ساري في النصف الثاني من الموسم، ولكن تعرض لإصابة الأسبوع الماضي أنهت موسمه.

يذكر أن بايرن ميونخ دعم صفوفه للموسم المقبل حتى الآن بصفقتين في صورة لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، لاعبا المنتخب الفرنسي.