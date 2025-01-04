ركلة جزاء برايتون تفجر غضب أرتيتا: لم أر مثلها في حياتي!

ماذا حدث؟

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن إحباطه بعد التعادل مع برايتون مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال متقدمًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 60، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد ارتطام رأسي مدافع آرسنال ومهاجم برايتون في منطقة الجزاء، وجاء منها هدف التعادل عن طريق جواو بيدرو.

واستنكر ميكيل أرتيتا قرار احتساب ركلة الجزاء لصالح برايتون، مشيرًا إلى أنه "غريب للغاية، ولم يرَ مثله من قبل".

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وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "لم أشهد مثل هذا القرار في حياتي، لذا فهو شيء جديد".

وأوضح: "كنا نريد الفوز ولم نتمكن من ذلك، لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب قرار ركلة الجزاء، وبعيدًا عن ذلك، سنحاول تحسين أدائنا والاستعداد للمباراة المقبلة".

من جهته، علق فابيان هوتسلر مدرب برايتون: "إنها ركلة جزاء واضحة، لا أعلم كيف يستطيع (أرتيتا) أن يقول عكس ذلك".