"لم يكن أبدًا رقم 9".. زميل جيوكيريس السابق يختار وجهته المثالية في الدوري الإنجليزي

ماذا قال موراي؟

يرى جلين موراي الزميل السابق لفيكتور جيوكيريس في برايتون، أن "مانشستر يونايتد سيكون وجهة الانتقال المفضلة للاعب السويدي".

وقطع جيوكيريس شوطًا طويلًا منذ فشله في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون بين عامي 2018 و2021، إذ سجل 76 هدفًا في 81 مباراة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال موراي، الذي كان يعيق طريق جيوكيريس في برايتون، في تصريح لموقع 10bet : "فيكتور كان شابًا في النادي، هل كان على المستوى المطلوب؟ حسنًا، لم يعتقد المدرب أنه على المستوى المطلوب".

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وأضاف: "كنا في فريق يقاتل للبقاء، لم يكن بإمكانك حقًا جلب شبان لتطويرهم، بكل صراحة كان أحد تلك المواقف التي اتخذ فيها القرار الصعب بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي وقت لاحق، كان القرار الصحيح".

وزاد: "يمكنك دائمًا أن ترى أن هناك لاعبًا بداخله، لكن في ذلك الوقت كان يلعب على الجانب الأيسر. كان يحب القدوم من الجانب الأيسر والتسديد، لم يكن أبدًا المهاجم رقم 9 الصريح، لست متأكدًا مما إذا كان يفضل ذلك أو أنه تم دفعه نوعًا ما إلى الجانب الأيسر".

وختم: "لقد حطم كل التوقعات حتى الآن، لذلك فهو يستحق بالتأكيد فرصته في الدوري الإنجليزي، لقد اغتنم فرصته مع سبورتنج، ومن المحتمل جدًا أن يكون مانشستر يونايتد وجهته المفضلة (في ظل وجود مدربه السابق روبن أموريم على رأس الجهاز الفني)".