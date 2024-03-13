ماذا قال كيليان ميرفي؟

تغنى الممثل الأيرلندي كيليان ميرفي، الفائز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم أوبنهايمر، بأسطورة مانشستر يونايتد روي كين.

وسُئل ميرفي، نجم مسلسل بيكي بليندرز الشهير، عما إذا كان هو أشهر شخصية في مدينة كورك، فقال: "لا أحد يضاهي شهرة روي كين في المدينة (مسقط رأسهما)، أنا من أشد المعجبين به، وسيبقى دائمًا الرقم 1 بالنسبة لي".

ورغم إعجابه الشديد بكين، إلا أن نجم هوليوود من أكبر مشجعي الغريم ليفربول في إنجلترا، ودُعي لمشاهدة مباراته في الأنفيلد عام 2020، كما صرح قائد ليفربول فيرجيل فان دايك في وقت سابق بأن "أشهر رقم اتصال في هاتفه هو كيليان ميرفي".

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وبدأ كين مسيرته في نادي كوب رامبلرز المحلي قبل التوقيع مع نوتنجهام فورست، ثم الانتقال لمانشستر يونايتد في 1993، حيث أصبح أسطورة في النادي خلال 13 عامًا، إذ توّج بـ7 ألقاب بريميرليج.

ويعد كين حاليا أحد أبرز المحللين في القنوات الرياضية، كما أنه خلد مسيرته كأحد أعظم لاعبي المنتخب الأيرلندي، حيث لعب بقميصه 67 مباراة.