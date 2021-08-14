رقم قياسي لنجم المواسم الخمسة "صلاح" وبشرى سارة لليفربول
افتتح الدولي المصري محمد صلاح موسمه مع ليفربول بأفضل طريقة ممكنة؛ سجل وصنع وكتب رقمًا قياسيًا باسمه.
ودشن ليفربول موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بريميرليج، بالفوز خارج ملعبه على نوريتش سيتي 3-0.
ماذا فعل صلاح في مباراة نوريتش؟
صنع محمد صلاح هدفين لزميليه يوتا وفيرمينو قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث.
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هدف صلاح جعل قائد منتخب مصر أول لاعب على الإطلاق يسجل في 5 مباريات افتتاحية في الدوري الإنجليزي منذ بدايته مع ليفربول في موسم 2017-18 بهدف في شباك واتفورد.
هدف اليوم لصلاح هو هدفه رقم 100 بقميص ليفربول في كل المسابقات.
هل هدف صلاح بشرى لجمهور ليفربول؟
ابتعد ليفربول الموسم الماضي عن سباق الفوز بلقب الدوري مبكرًا لكن ربما هدفه في نوريتش اليوم يمنح جمهور ليفربول التفاؤل.
صلاح سجل في افتتاحية الدوري ضد نوريتش في موسم 2019-20 الذي توج به الفريق بعد غياب دام 30 سنة عن التتويج بلقب الدوري.
ربما تسجيل صلاح اليوم يكون بشرى لجمهور ليفربول لإعادة موسم تاريخي لهم.
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