من جديد.. وكيل صلاح يثير الجدل بعد التألق أمام نوريتش سيتي

هل يرحل؟

لم يمر تألق محمد صلاح الكبير مع ليفربول أمام نوريتش سيتي مرور الكرام بالنسبة لوكيله رامي عباس، الذي أراد استغلال هذا الأمر لإرسال رسالة واضحة لإدارة الريدز.

وإلى جانب إحرازه لهدف، صنع صلاح هدفي ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو ليقود كتيبة يورجن كلوب لفوز ساحق على مضيفهم الصاعد حديثًا للبريميرليج بثلاثية نظيفة.

ومع هذا الأداء المميز من صلاح، خرج وكيله رامي عباس بتغريدة مثيرة على تويتر، إذ كتب "أتمنى أن يكونوا مشاهدين لما يحدث".

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

صحيح أن الوكيل لم يقم بالإشارة إلى أي شخص، لكن الأمر لا يحتاج كثيرًا إلى التأويل بالنظر إلى تاريخ رامي عباس في التفاعل مع أهداف صلاح لإرسال رسائل لإدارة ليفربول.

وتعمل إدارة النادي الإنجليزي في اللحظة الراهنة على تجديد عقود الدعائم الأساسية لكتيبة يورجن كلوب، وبالفعل قامت بتجديد عقد الثلاثي أليسون بيكر وفابينيو وفيرجيل فان دايك.

يفترض أن يكون صلاح هو التالي، خصوصًا وأن المصري طالب في أكثر من مناسبة بتعديل عقده الذي لا يزال ممتدًا حتى صيف 2023.

وكانت الصحاف الإنجليزية في وقت سابق قد أكدت سعي صاحب الـ28 عامًا للحصول على عقد كبير جديد بالنظر إلى تقدمه في العمر وأن هذه هي فرصته الأخيرة لجني ثروة طائلة.

وألمح صلاح نفسه في مقابلة منذ أشهر إلى أنه قد يغادر ليفربول عندما أشار إلى أن كرة القدم الإسبانية دائمًا ما تثيره وقد يلعب في الليجا في يوم من الأيام.