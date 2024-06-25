رقم سلبي غير مسبوق.. كارثة إسبانية في ريال مدريد!

بعد رحيل ناتشو وخوسيلو

يتجه ريال مدريد لتسجيل رقم قياسي "سلبي" الموسم المقبل، فيما يتعلق بعدد اللاعبين الإسبان في الفريق الأول.

ويودع الثنائي الإسباني ناتشو فرنانديز وخوسيلو قائمة الميرنجي في الموسم المقبل، حيث ينتقلان إلى المملكة العربية السعودية وقطر على الترتيب.

وبرحيل الثنائي سينخفض التمثيل الإسباني في تشكيلة كارلو أنشيلوتي بنسبة 25٪، إلى جانب عودة كيبا أريزابالاجا إلى تشيلسي بعد انتهاء إعارته.

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وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيمتلك 5 لاعبين إسبان فقط في الفريق الأول، وقد يرتفع العدد إلى 6 لاعبين عندما يعود خيسوس فاييخو من غرناطة".

وأضافت: "هذا يعني أن ريال مدريد في طريقه لتسجيل رقم قياسي منخفض لعدد اللاعبين الإسبان في تشكيلة الفريق الأول، حيث كان الرقم الأقل هو 8 لاعبين، وذلك في المواسم الثلاثة الماضية".

وأوضحت أنه قد يرحل الثنائي داني سيبايوس وفران جارسيا كذلك، بينما لا تشمل الصفقات المتوقعة لريال مدريد أي لاعبين إسبان (ألفونسو ديفيز وليني يورو وفرانكو ماستانتونو)".