"رفض عرض التجديد".. برشلونة يستهدف صفقة مجانية من أتلتيكو مدريد

نجم الأتلتي فتح الباب أمام عروض الرحيل

يستهدف برشلونة التعاقد مع أحد لاعبي أتلتيكو مدريد في صفقة مجانية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا"، أن أتلتيكو قدم عرضًا للاعبه ماريو هيرموسو، من أجل التجديد، ولكن بأجر يقل قليلًا عما يتقاضاه حاليًا (نحو 7 ملايين يورو في الموسم).

وأوضح أن اللاعب ووكلاءه منفتحون على تلقي أي عروض للرحيل، علمًا بأن عقده ينتهي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

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ويراقب برشلونة موقف اللاعب، بعدما تأكد عدم وجود أي نية للموافقة عرض أتلتيكو بشأن تجديد العقد، على أمل الاتفاق معه على صفقة انتقال حر.

وشارك هيرموسو في 31 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع أتليتكو مدريد، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.