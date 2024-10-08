رفض الانضمام لمنتخب ألمانيا.. كيميش يرد على لينو برسالة نارية!

"نريد السعداء فقط"!

علق يوشوا كيميش، قائد منتخب ألمانيا، على قرار بيرند لينو، حارس مرمى فولهام، برفض الانضمام لقائمة المانشافت، استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية، بعدما قيل له إنه لن يشارك كأساسي.

وصرّح لينو أمس الإثنين بأنه تحدث عبر الهاتف مع المدرب يوليان ناجلسمان، ومدرب الحراس أندرياس كرونينبرج، وأخبراه بأنه "لن يشارك كأساسي" فقرر "عدم الانضمام للمعسكر".

وشارك صاحب الـ32 عامًا في 9 مباريات دولية، وكان دائما الخيار الثالث بالمنتخب، خلف الثنائي مانويل نوير (اعتزل) ومارك أندريه تير شتيجن (مصاب).

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وقال كيميش في مؤتمر صحفي اليوم: "يجب أن يكون الانضمام للمنتخب أمرًا استثنائيًا للجميع، سواء خضت 100 مباراة دولية أو 3 مباريات، سواء كان عمرك 34 عاما أو 19".

وأضاف: "لينو حارس من الطراز العالمي، لكن إذا كان هناك من لا يرغب في التواجد هنا، فعليه عدم الانضمام، لدينا ما يكفي من اللاعبين السعداء بالتواجد في المنتخب، وهؤلاء فقط من نريدهم".

وتستعد ألمانيا لمواجهة منتخب البوسنك والهرسك ثم هولندا في التوقف الدولي الجاري، ويتواجد في القائمة الحراس "أوليفر باومان (هوفنهايم) وألكسندر نوبل (شتوتجارت) ويانيس بلاسويتش (ريد بول سالزبورج)، علمًا بأن الثلاثي لا يملك أي مباراة دولية مع المانشافت.