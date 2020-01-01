رغم معاناته.. دياز: لست نادمًا على فترتي في ريال مدريد

ويكشف أسباب اختياره اللعب لميلان..

لم يُبدٍ براهيم دياز أي ندم على مرحلته في ريال مدريد، بل على النقيض، يعتبر صاحب الأصول الجزائرية أن ارتداء قميص الملكي من أكبر الأشياء التي قام بها في مسيرته.

دياز انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة هذا الصيف بعد تضاؤل فرصه في المشاركة مع كتيبة زين الدين زيدان، وقد ظهر بصورة جذبت الأنظار إليه بعد أول خمس مباريات في الموسم بقميص الروسونيري.

ورغم ما أظهره صاحب الـ21 عامًا من إصرار على البقاء في ريال مدريد على مدار العامين الأخيرين، لكنه في النهاية خضع للأمر الواقع، ولم يمنعه ذلك من الإشادة بمدربه زيدان رغم الأنباء عن وجود اختلاف ضخم بينهما.

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اللاعب في تصريحات صحفية قال عن فترته في ريال مدريد وإمكانية عودته "الندم؟ بالطبع لا! إنه ريال مدريد. أنا أركز على ميلان هذا العام، أريد أن أبذل قصارى جهدي من أجلهم وبعدها سنرى".

كما أضاف "لديّ الكثير من المودة تجاه زيدان، لقد كان لاعبًا عظيمًا وكمدرب هو دائمًا فائز، لقد قدّم لي نصيحة جيدة، ما قاله لي هو أمر بيني وبينه لكني مغرم جدًا به".

وعن أسباب مغادرته مدريد "كنت أرغب في الاستمرارية وأن أحصل على دقائق لعب وأشعر أنني موجود، لم يتغير شيء، أريد أن أكون أنا وأظهر ما لديّ من قدرات، أجد نفسي كشخصية مهمة في ميلان وعليّ أن أنمو وأتعلم وأتحسن".

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وتابع "صحيح كان لديّ الكثير من العروض، لا أعرف لماذا على وجه التحديد وقع الاختيار على ميلان، ولكن ميلان نادٍ تاريخي، لديه مشروع رائع، الحب الذي أبدوه لي والاهتمام جعلني اختار هذا النادي الرائع في النهاية".

وأتم "التكيف في إيطاليا جيد جدًا، لقد استقبلوني بشكلٍ رائع وأنا سعيد للغاية. إبراهيموفيتش؟ رأيت بالفعل كم هو لاعب رائع وفي غرفة خلع الملابس أيضًا، يحاول المساعدة دائمًا، إنه شخص عظيم".

يذكر أن دياز أحرز هدفًا في أول ثلاث مباريات له في السيري آ هذا الموسم، وشارك في 173 دقيقة إجمالًا فيها، وجميع هذه المباريات انتصر فيها الروسونيري وجعلته يتقاسم صدارة جنة كرة القدم مع أتالانتا.