من وحي المعاناة يولد الأبطال.. بنزيما يكشف أزمات البداية مع ريال مدريد

ودور فلورنتينو بيريز..

كشف كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، عن الصعوبات الضخمة التي واجهها في بداية مسيرته بالنادي الملكي، مشيرًا أنه عانى من الوحدة وصعوبة التأقلم بالأخص بأول أعوامه في سانتياجو برنابيو.

وانضم الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2009 بعدما ذاع صيته رفقة ليون، ليدفع النادي الملكي لاقتنائه ما وصل إلى 35 مليون يورو آنذاك.

بداية بنزيما في مدريد لم تكن مبشرة، ففي موسمه الأول سجل تسعة أهداف فقط وصنع خمسة آخرين، لكنه وعلى عكس التوقعات وقتها، تمكن من التطور كثيرًا ويقضي حاليًا عامه الـ12 بقميص الميرنجي وقد صار أحد أهم أساطير النادي عبر تاريخه.

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وتحدث بنزيما في أحد البرامج عن صعوبات البداية في مدريد فقال "لم أكن مستعدًا من الناحية النفسية لما يعنيه ريال مدريد سواءً بالضغوطات أو الجماهير أو الفريق أو المدينة، كما أنني لم أكن أتحدث الإسبانية، كنت وحيدًا".

كما أضاف "كان الأمر صعبًا للغاية، إذا كنت لا تشعر بالراحة خارج الملعب فالأمور تصير معقدة جدًا، حدث لي ذلك في السنة الأولى".

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ولطالما تغنت الصحافة بالعلاقة التي تربط بنزيما بالرئيس فلورنتينو بيريز، وهو ما أكده اللاعب مرارًا وتكرارًا كاشفًا النقاب عن الطريقة التي أقنعه بيريز بالانضمام إلى ريال مدريد.

البنز تابع "أخبرني أصدقائي وعائلتي ووكيلي أن عليّ العودة للمنزل، أخبرتهم أنني لا أستطيع ولكنهم أصروا، فكان فلورنتينو بيريز في انتظاري، فتحت الباب ورأيته، قال لي أحصلت على كلمتك (الانضمام لريال مدريد) قلت له نعم نعم".

وأتم "المهاجم يجب أن يعرف كيف يفعل الكثير من الأشياء وليس فقط تسجيل الأهداف، يمكنني تسجيل هدف، ولكن إذا لم ألمس الكرة طوال 90 دقيقة فهذه مشكلة".

الجدير بالذكر أن بنزيما قد افتتح أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم بتسجيله في شباك ليفانتي الهدف الثاني الذي ضمن للريال ثلاث نقاط وضعته في صدارة ترتيب الليجا قبل التوقف الدولي.