رغم رحيل تشافي.. برشلونة يقترب من "الصفقة الضائعة"

البارسا اتخذ الخطوة الأولى

يستهدف نادي برشلونة ضم لاعب وسط جيرونا أليكس جارسيا في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما فشل في الحصول على خدماته في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاهتمام بجارسيا لا يقتصر على المدرب تشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن "الفريق الفني وفريق الكشف عن المواهب بقيادة ديكو يتفقون على أنّه لاعب أكثر من مناسب لدعم المشروع في موسم 2024-2025".

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وأضافت: "اتصل برشلونة بالفعل بجيرونا لإبلاغه برغبته في ضم أليكس جارسيا، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 2026".

ويدرك مسؤولو جيرونا صعوبة إغلاق باب نادٍ كبير أمام لاعب قدم دائمًا أداءً مرضيًا وتبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من برشلونة، إن "الصفقة قد تنجز مقابل 14-15 مليون يورو تقريبًا، كما يمكن تخفيض السعر من خلال قبول صفقة تبادلية".