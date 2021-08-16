رغم العمر، مودريتش يقود مشوار كرواتيا في كأس العالم 2022
أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن قائمة منتخب بلاده التي ستلعب مباريات تصفيات كأس العالم في شهر سبتمبر.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، وأعلن من خلاله عن وجود لوكا مودريتش على رأس قائمة الفريق.
ويلعب منتخب كرواتيا ثلاث مباريات في مطلع شهر سبتمبر ضمن الأجندة الدولية، جميعم في تصفيات كأس العالم 2022.
اختيارات المحررين
جلسة حاسمة "الإثنين" تُحدد مستقبل مبابي!
المباراة الأولى لمنتخب كرواتيا ستكون ضد نظيره الروسي، والثانية ضد سلوفاكيا أما الثالثة سيلعبها ضد سلوفينيا وهي الوحيدة على أرضه.
ويتصدر المنتخب الكرواتي في الوقت الحالي مجموعته التي تضم أيضًا قبرص ومالطا بست نقاط بعد أن حقق الانتصار على الثنائي السابق ذكرهما وخسر ضد سلوفينيا.
ويتأهل صاحب المركز الأول من تلك المجموعة بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم والتي تقام في شتاء العام القادم بقطر، على أن يصعد صاحب المركز الثاني للملحق.
جدير بالذكر أن مودريتش حال وصوله لكأس العالم سيلعب البطولة مع منتخب بلاده وهو في الـ 37 من العمر.