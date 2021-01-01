رغم ألم الهزيمة.. ريال مدريد يُكافئ ألكويانو بطريقته الخاصة!

لقطة مميزة..

قامت إدارة ريال مدريد بلقطة أكثر من رائعة، بعدما أهدت قمصان النادي الملكي إلى فريق ألكويانو، الذي أخرج الميرينجي من دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان الريال قد فشل في عبور بوابة ألكويانو في الكأس بمباراة لعبها الفريق الآخر بعشرة لاعبين، وهُزم بهدفين لهدف في كارثة ونتيجة تصنف من الأسوأ على الإطلاق في تاريخ النادي العريق.

لكن رغم ذلك لم تتردد إدارة فلورنتينو بيريز في القيام بلقطة رائعة تجاه هذا النادي المجهول، حيث تلقى كل لاعب فيه قميصًا من قمصان الريال وكذلك الجهاز الفني أيضًا.

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بدوره، نشر النادي صورة للاعبين وهم يقفون بقمصان النادي الملكي، وعبّر عن شكره وامتنانه إلى الريال على هذه البادرة الاستثنائية.

📸🏆 Plantilla y cuerpo técnico del CD ALCOYANO SAD quieren agradecer al @realmadrid el gran regalo que recibieron el pasado miércoles: Una camiseta madridista. Gracias!!! pic.twitter.com/2e5KjahuHg — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) January 22, 2021

ومن المقرر أن يلعب ألكويناو مباراة الأسبوع المقبل أمام أتلتيك بيلباو في دور الـ16 من الكأس بعد إخراجه للريال، وستسلط كافة الأضواء على كتيبة مارسيلنو التي لتوّها انتصرت على برشلونة والملكي في السوبر الإسباني.

الهزيمة من ألكويانو فتحت الباب نحو إقالة المدرب زين الدين زيدان، مع وجود شائعات انتشرت في الآونة الأخيرة عن رغبة بيريز في تعيين راؤول جونزاليس خلفًا له.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سوف يلتقي مع ألافيش في الدوري الإسباني يوم السبت في مباراة يسعى خلالها زيزو لإعادة النتائج الجيدة والسيطرة على فريقه بعد خسارة لقبين في أقل من أسبوعين.