راؤول الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

سوء الحظ يلازمه هذا الموسم

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن راؤول جونزاليس هو المرشح الأبرز لخلافة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد.

ريال يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في الدوري الإسباني، حيث يطمح في تخطي معاناته بخسارة كأس السوبر والخروج من كأس الملك.

المباراة سيدخلها الفريق الملكي بدون مدربه زين الدين زيدان الذي أصيب بفيروس كورونا لينضم لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أصيبوا بالوباء.

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وحول ذلك ذكرت المصادر الإسبانية أن زيدان عاد إلى دوامة عدم الاستقرار من جديد عقب خسارة الفريق في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ثم توديع كأس الملك مبكرًا.

آس وماركا أفادا أن النية داخل ريال مدريد في الوقت الحالي هي إكمال زيدان للموسم الحالي وعدم اللجوء إلى حل إقالته في منتصف الموسم لكي لا يعاني النادي من الفوضى.

ولكن في حال حدثت كارثة قبل مواجهة أتالانتا المنتظرة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فإن الإقالة قد تكون حلًا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وحول ذلك قالت آس إنه بعد تولي ماوريسيو بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بات راؤول جونزاليس هو المرشح لخلافة زيدان في حال تمت إقالته.

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الجدير بالذكر أيضًا أن راؤول هو المدير الفني الحالي لفريق الكاستيا وتوج مع فريق الشباب بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الملكي الموسم الماضي..