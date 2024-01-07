رسميًا.. منتخب البرازيل يعلن عن مدربه الجديد

كنت أرغب في تحقيق هذا الحلم

أعلن نادي ساو باولو، رحيل المدرب دوريفال جونيور، الذي تقدم باستقالته، من أجل قيادة منتخب البرازيل.

وقال دوريفال جونيور، في بيان نشره النادي البرازيلي: "كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي (قيادة المنتخب)، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين في ساو باولو".

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أشكركم على كونكم جزءًا من هذه الفترة المهمة، وأتوجه أيضا بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة".

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وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على رأس المرشحين لقيادة البرازيل، لكنه وقع على عقد جديد مع الميرنجي حتى صيف 2026.

ويأتي دوريفال خلفا للمدرب المؤقت فرناندو دينيز، الذي أعلن الاتحاد البرازيلي أنه "لن يستمر"، بعدما قاد السيليساو في 6 مباريات بتصفيات كأس العالم 2026 تعرض خلالها لـ3 هزائم مقابل تعادل وحيد وانتصارين.