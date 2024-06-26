رسميًا.. نجم برشلونة وثنائي اليورو في قائمة إسبانيا لأولمبياد باريس

دينيا يختار 22 لاعبًا

أعلن سانتي دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، قائمة لاروخا المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية (باريس 2024).

وشهدت القائمة الأولمبياد تواجد أليكس باينا (فياريال) وفيرمين لوبيز (برشلونة)، الثنائي المنضم لقائمة منتخب إسبانيا الأول في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) الجارية حاليًا في ألمانيا.

كما تواجد على رأس قائمة المنتخب الأولمبي نجم دفاع برشلونة، باو كوبارسي، الذي لم يستدعه المدرب دي لا فوينتي لقائمة لاروخا في اليورو.

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وتضم قائمة إسبانيا للأولمبياد 22 لاعبًا، هم: "أرناو تيناس، خوان جارسيا، إيتوربي، مارك بوبيل، خوانلو سانشيز، إيريك جارسيا، موسكيرا، كوبارسي، جون باتشيكو، ميراندا، ميجيل جوتيريز، بيرنابي، تورينتس، باينا، بابلو باريوس، أيمار أوروز، سيرجيو جوميز، فيرمين لوبيز، دييجو لوبيز، سيرجيو كاميلو، سامو أوموروديون وأبيل رويز".

وتبدأ إسبانيا منافسات دورة ألعاب باريس يوم 24 يونيو ضد أوزبكستان، ثم تواجه جمهورية الدومينيكان (يوم 27)، ومصر (يوم 30) في ختام دور المجموعات.