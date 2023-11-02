رسميًا | "الآسيوي" يعلن عن قرارات حاسمة في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

4 قرارات رسمية في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قراراته الرسمية، في أزمة مباراة نادي الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني.

لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت أمس الأربعاء، منح العميد الاتحادي، نقاط مباراته "كاملة" أمام سباهان أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال؛ والتي كانت من المقرر أن تقام يوم 2 أكتوبر الماضي، في إيران؛ حيث تم إحالة الأمر إلى اللجنة التنفيذية.

وبعد إحالة الأمر إلى اللجنة التنفيذية.. كشف الاتحاد القاري للعبة رسميًا، اعتماد منح نادي الاتحاد، نقاط مباراة سباهان أصفهان "كاملة"، مع تغريم الفريق الإيراني، مبلغ 200 ألف دولار.

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وأمر الاتحاد الآسيوي، مسؤولي نادي سباهان أصفهان الإيراني، بإزالة تمثال "قاسم سليماني" من الملعب، والذي تسبب في إلغاء المباراة، بالإضافة إلى خوض الفريق الأول، مبارياته القادمة، خارج أرضه.

وبهذا القرار.. ارتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان.

جدير بالذكر أن المباراة لم تُلعب في وقتها المحدد؛ بسبب رفض نجوم نادي الاتحاد، النزول إلى أرضية الملعب، عقب رفض سباهان أصفهان، إزالة تمثال "قاسم سليماني"، والشعارات السياسية.