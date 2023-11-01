الرسمي صار قريبًا .. الإعلان عن نتيجة الاتحاد وسباهان وعقوبات قاسية في الانتظار!

لجنة الانضباط تستقر على قراراتها في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان

يبدو أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد استقرت بشكل نهائي، على قراراتها في أزمة مباراة نادي الاتحاد السعودي، ضد سباهان أصفهان الإيراني.

الاتحاد الآسيوي فتح تحقيقًا في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان، والتي كانت من المقرر أن تقام يوم 10 أكتوبر الماضي، في العاصمة الإيرانية "طهران".

المباراة لم تلعب في وقتها المحدد، بعد رفض الفريق الاتحادي، النزول إلى أرضية الملعب؛ بسبب تواجد تمثال "قاسم سليماني"، وبعض الشعارات السياسية.

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وفي هذا السياق.. أعلنت وكالة "مهر للأنباء" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، اعتماد لجنة الانضباط، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (3-0) على سباهان، مع رفض إعادة المباراة.

الوكالة كشفت أيضًا، عن توقيع عقوبة مالية ضخمة على الفريق الإيراني، تقدر بـ200 ألف دولار، إلى جانب خوضه 3 مباريات خارج ملعبه؛ بسبب خلطه بين السياسة والرياضة.

وأشارت إلى أن قرارات "الانضباط"، سيتم إرسالها إلى اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الساعات القادمة؛ من أجل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي.