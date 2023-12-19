3 ضربات كبرى.. هالاند ونجما مانشستر سيتي خارج نهائي مونديال الأندية

تقرر استبدال الثلاثي بهؤلاء!

خرج ثلاثي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وكيفن دي بروينه وجيرمي دوكو من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية.

وفاز السيتي على أوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في نهائي البطولة التي تحتضنها السعودية.

وافتتح مانشستر سيتي أهدافه عن طريق النيران الصديقة بواسطة ماريوس هويبراتن (45+1 بالخطأ في مرماه)، قبل أن يعزز ماتيو كوفاسيتش التقدم في الشوط الثاني (52)، ويطلق برناردو سيلفا رصاصة الرحمة على الفريق الياباني (59).

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ووافقت اللجنة الطبية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، في بيان رسمي، على استبدال الثلاثي هالاند ودي بروينه ودوكون بالثلاثي الشاب "ماكس ألين ومحمدو سوسوهو وميكاه هاميلتون".

يشار إلى أن المباراة النهائية للمونديال ستجرى مساء الجمعة المقبل بين السيتي وفلومينينسي، فيما يلتقي أوراوا مع الأهلي المصري في اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث.