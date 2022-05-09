رسميًا | منصب شرفي .. الكشف عن سبب زيارة ميسي للسعودية

أُزيح الستار عن سر زيارة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للمملكة السعودية وتحديدًا مدينة جدة، التي تمت بشكل مفاجئ، اليوم الإثنين.

النجم الأرجنتيني توج مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي، للمرة الأولى في تاريخه، في أول موسم له مع البي آس جي، ولا يزال هناك مباراتين على نهاية الموسم.

وفشل ميسي ورفاقه مؤخرًا في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تلقوا الهزيمة في ربع النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ما هو سبب زيارة ميسي للسعودية؟

ليو وصل جدة عصر اليوم، وسط تساؤلات كثيرة من قبل الجماهير، لكن أحمد الخطيب؛ وزير السياحة السعودي، كشف عن السبب.

الخطيب أوضح أن ميسي تم تنصيبه كسفير للسياحة السعودية، مؤكدًا أنه سيقوم بعديد الزيارات للمملكة في الفترة المقبلة، على خلفية هذا المنصب.

وكتب وزير السياحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

"هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية".

أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.



هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية pic.twitter.com/E9U6WsWWQA — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

موسم جدة هو موسم ترفيهي على غرار موسم الرياض، انطلق في عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهرين.

وكان من المفترض أن يشارك ميسي في موسم الرياض بمباراة رفقة فريقه باريس سان جيرمان أمام فريق يجمع نجوم الهلال والنصر سويًا، لكن الفعالية لم تكتمل وتم إلغائها، نظرًا لضغط المباريات بالنسبة للثلاثة فرق.

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