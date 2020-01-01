رسميًا.. مانشستر يونايتد يمدد إعارة إيجالو

مانشستر يونايتد يتغلب على توقف كورونا وينجح في الاحتفاظ بمهاجمه

نجح مانشستر يونايتد في الحصول على موافقة نادي شنجهاي شينوا الصيني من أجل تمديد إعارة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

وكان مانشستر يونايتد قد طالب بتمديد إعارة مهاجمه النيجيري والتي من المفترض أن تنتهي في الأول من يونيو المقبل وفقًا لما كان متفقًا عليه.

وبسبب فيروس كورونا، لن ينتهي الموسم في بداية يونيو كما يحدث كل عام، لذلك كان مانشستر يونايتد يريد استثناء للاحتفاظ بإيجالو حتى ينتهي الموسم.

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وأعلن مانشستر يونايتد رسميًا عبر موقعه الإلكتروني التوصل إلى اتفاق مع الفريق الصيني من أجل تمديد الإعارة حتى الأول من يناير المقبل.

وكشفت المصادر مساء أمس أنه من المتوقع أن يتم الإعلان مساء الأحد أو صباح الإثنين عن تمديد الإعارة بنجاح بالنسبة للمهاجم النيجيري إلى يناير المقبل.

وكان سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر قد لمح لذلك الأسبوع الماضي حيث قال: "لقد كان حلمًا بالنسبة لإيجالو أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وآمل أن يتمكن من إنهاء ما بدأه"

وسيتسبب ذلك في غياب إيجالو عن أغلب منافسات الموسم بالنسبة للدوري الصيني، لذلك تأخر نادي شنجهاي شينوا في إعطاء الموافقة.

ويمتلك مانشستر يونايتد بندًا بأحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة، وفي حال نجح اللاعب في إثبات ذاته ربما يكون تعاقدًا نهائيًا هامًا في فترة يعاني فيها الشياطين الحمر هجوميًا

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد قام بصفقتين خلال موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع برونو فيرنانديش من سبورتينج لشبونة، وكذلك إيجالو ولكن على سبيل الإعارة.