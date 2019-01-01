رسميًا: ليفربول يفقد خدمات ماتيب لمدة طويلة

خبر تعيس لجمهور الريدز..

أعلن ليفربول عن غياب مدافعه جويل ماتيب لمدة ستة أسابيع بسبب تعرضه للإصابة في الركبة وتفاقمها.

وكان ماتيب قد أُصيب خلال مباراة ليفربول الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات البريميرليج.

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وقد غاب ماتيب بالفعل عن مباراة جينت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا والتي فازها الريدز برباعية، ثم سجل غيابه مجددًا أمام توتنهام في الدوري عندما انتصر زملاؤه بهدفين لهدف على السبيرز.

هذه الإصابة ستجعل ماتيب يغيب عن مباريات هامة لكتيبة يورجن كلوب، إذ سيبتعد عن مباريات آرسنال وإيفرتون ومانشستر سيتي إلى جانب مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

بهذه الإصابة سوف يضطر كلوب للاعتماد على جو جوميز أو الكرواتي لوفرين، وكلاهما بعيد عن المشاركة منذ مدة.

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الجدير بالذكر أن الدولي الكاميروني قدم أداءً مميزًا مع الريدز منذ نهاية الموسم الماضي مما جعل الإدارة تجدد تعاقده لمدة طويلة، حيث ينتهي عقده الجديد في 2024.