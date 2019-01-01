فان دايك: أريد كسر نحس البريميرليج والفوز بكل شيء مع ليفربول

فان دايك يتحدث عن أحلامه مع ليفربول ولعنة البريميرليج

قال الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول إنه يطمح في كسر لعنة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التي ترافق النادي منذ 30 عامًا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الوقت الحالي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات لعبها، وذلكبعدما عزز صدارته بالفوز أمس على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف.

وحول ذلك، قال فيرجيل فان دايك إنه يأمل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، بعدما غاب الريدز عن التتويج بهذا اللقب منذ عام 1990.

وأضاف: "لقد فزت بدوري أبطال أوروبا مع الفريق وكان إحساسًا لا يوصف، أطمح للفوز بالمزيد من البطولات وإسعاد هذه الجماهير التي تأتي دائمًا لمساندتنا"

وتابع: "لم يحقق النادي اللقب منذ وقت طويل، وحلمي هو الفوز به لذلك سأواصل العمل لتحقيق هذا الإنجاز، أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي وكل الألقاب المتاحة، هذه هي عقليتي والتي زادت نموًا في ليفربول"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد قدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول خلال العام الماضي، الأمر الذي قاده ليصبح اللاعب الأفضل في أوروبا، وأن يترشح للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.