رسميًا | ليدز يونايتد يُعلن تجديد عقد بيلسا لموسم إضافي

المدرب سيبقى مع الفريق رغم الفشل في التأهل للبريميرليج هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ليدز يونايتد رسميًا عن تفعيله للبند الموجود في عقد مدربه مارسيلو بيلسا والذي يُتيح تجديده لنهاية موسم 2019-2020 القادم.

وكان ليدز يونايتد قريبًا جدًا من الصعود للبريميرليج هذا الموسم، إذ سيطر على صدارة التشامبيونشيب لفترات طويلة قبل أن تتراجع نتائجه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من البطولة ويفقد فرصة التأهل المباشر ثم يخسر في ملحق التصفيات أمام ديربي كاونتي.

وارتبط بيلسا بعدد من أندية الليجا والسيري آ مؤخرًا، وتحديدًا أندية روما وسلتا فيجو، لكنه في النهاية وافق على البقاء ومواصلة تجربته مع ليدز يونايتد.

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وأعلن النادي الإنجليزي عن بقاء مدربه لموسم إضافي عبر بيان أكد فيه رغبة بيلسا في البقاء مدربًا للفريق، موضحًا أنه وقع عقدًا في يونيو 2018 يمتد لموسمين لكن مع حق النادي فسخ أو تمديد العقد في نهاية الموسم الأول.

يُذكر أن بيلسا نجح في جمع 83 نقطة في التشامبيونشيب هذا الموسم وهو الرصيد الأعلى للفريق منذ صعودة من الدرجة الأدنى خلال موسم 2009-2010.