ألدرفيريلد يتوقع البقاء في توتنهام الموسم القادم

المدافع البلجيكي مطلوب بقوة ي مانشسار يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع توبي ألدرفيريلد المطلوب بقوة في مانشستر يونايتد البقاء في صفوف ناديه توتنهام الموسم القادم.

وحاول مانشستر يونايتد ضم المدافع البلجيكي أكثر من مرة الموسم الماضي، لكن ناديه رفض التخلي عنه واستخدم البند الذي يُتيح له تجديد عقده لموسم واحد مع إدراج شرط جزائي بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني يُفعل في الأسبوعين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وحين سُئل صاحب الـ30 عامًا عن مستقبله، أجاب لسبورت 360 "سأقول نفس ما كنت أردده في العامين الماضيين".

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"تركيزي فقط مع توتنهام، لأن بسبب هذا التركيز أعتقد أنني حظيت بموسم جيد. لدي موسمًا واحدًا متبقيًا في عقدي، لذا في رأسي أنني سألعب لتوتنهام الموسم القادم".

وعن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو القادم، قال اللاعب "سنبذل قصارى جهدنا، وفي حال نجحنا بالفوز سيكون فوزًا مستحقًا. مشوارنا في دوري الأبطال لم يكن سهلًا".

"واجهنا برشلونة والإنتر في دور المجموعات، دورتموند في ألمانيا، ومان سيتي الأول في إنجلترا وكذلك أياكس في هولندا .. طريقنا كان صعبًا للغاية. أعتقد أن عقلية الفريق أظهرت لنا أننا قادرون على تحقيق أي إنجاز نريده".

يُذكر أن السبيرز أنهوا موسمهم في البريميرليج في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا القادم، متقدمين على فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال.