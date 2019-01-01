رسميًا.. كونتي مدربًا لإنتر

إنتر يعلن تعيين مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق كمدير فني جديد خلفًا للوتشيانو سباليتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا تعيين المدرب أنطونيو كونتي كمدير فني للفريق خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي.

وكان إنتر قد دخل في مفاوضات مع كونتي في الفترة الأخيرة بشكل رسمي من أجل أن يتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ولم تكن تلك المفاوضات الرسمية هي بداية العلاقة بين كونتي وإنتر، حيث بدأت الأمور مع تولي صديقه جيوسيبي ماروتا منصب المدير الرياضي للنيراتزوري في يناير الماضي.

ولم يعلن إنتر في بيانه عن تفاصيل العقد الذي سيربط أنطونيو كونتي بالنيراتزوري، ولكن حسب المصادر فإنه سيكون عقد لثلاثة سنوات وبراتب يصل إلى 17 مليون يورو كإجمالي، وسيكون الراتب الأعلى في إيطاليا.

وكان أنطونيو كونتي قد قضى الموسم الماضي بدون عمل وذلك بعد إقالته من تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي على خلفية الأزمة بينه وبين مالك النادي رومان أبراموفيتش.

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد درب سيينا ويوفنتوس في إيطاليا من قبل، كما تولى قيادة المنتخب الإيطالي نفسه وحقق معه مستويات جيدة بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة وقتها.