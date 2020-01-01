رسميًا: كاسياس يعود لريال مدريد من الباب الإداري

إيكر كاسياس يعود لصفوف ريال مدريد من جديد بعد سنوات من الرحيل لبورتو البرتغالي.

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن عودة أسطورته إيكر كاسياس بعد سنوات من رحيله لبورتو البرتغالي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره نادي ريال مدريد قبل قليل عبر موقع الإلكتروني للإعلان عن النبأ.

وكتب النادي في البيان: "نعلن أن إيكر كاسياس قد انضم لمؤسسة ريال مدريد كنائب رئيس تنفيذي".

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وأضاف الملكي في بيانه: "إيكر أسطورة ريال مدريد يمثل قيم النادي، وهو الحارس الأفضل في تاريخنا".

وأكمل النادي بيانه بسرد إنجازات كاسياس وأردف: "بالإضافة لمسيرته الكروية والأبعاد الإنسانية في شخصيته فريال مدريد فخور بالإعلان عن قائده العظيم".

وكان كاسياس قد أعلن قبل حوالي عام عن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن كاسياس كان قد رحل عن صفوف ريال مدريد لبورتو البرتغالي في 2015 قبل أن يعتزل كرة القدم مؤخرًا.