رسمياً | دينيس سواريز ينضم لأرسنال ويجدد لبرشلونة

انضم متوسط الميدان الإسباني دينيس سواريز، إلى نادي أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشهدت المفاوضات بين أرسنال وبرشلونة واللاعب ذاته، شدًا وجذبًا في الأونة الأخيرة، ليسدل الستار عليها قبل يوم واحد من نهاية الميركاتو الشتوي.

وعزز أرسنال من خياراته في خط الوسط، خاصة أن اللاعب يعرف المدير الفني أوناي إيمري، والذي دربه سابقًا في إشبيلية.

وانضم الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما جدد تعاقده مع برشلونة لموسم آخر، حتى صيف 2020.

