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رسميا - ديربي شمال لندن على ويمبلي بدلاً من ملعب توتنهام الجديد

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Getty Images
توتنهام سيضطر لإعادة تذاكر المباراة إلى جماهيره مرة أخرى بسبب التراجع عن افتتاح الملعب الجديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس، ان ديربي شمال لندن أمام أرسنال سيقام على ملعب ويمبلي.

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العديد من التساؤلات أثيرت حول مكان إقامة المباراة، سواء على ويمبلي أو ملعب توتنهام الجديد.

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وأكد النادي اللندني في بيان رسمي له، أنه تراجع عن ترتيبات الانتقال لملعبه في الديربي، ليستمر بويمبلي كباقي مبارياته للموسم الحالي.

ومن المقرر أن يقوم توتنهام بإعادة الأموال التي أنفقها مشجعيه على تذاكر المباراة بملعبه الجديد في أقرب وقت ممكن.

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وبرر النادي موقفه بسبب بعض الأمور الأمنية التي مازال يتم العمل على استكمالها لضمان جاهزية الملعب لاستضافة المباريات.

جدير بالذكر أن ملعب توتنهام كان من المتوقع الانتقال له ببداية الموسم الحالي، لولا بعض التأجيلات المستمرة حتى الآن.

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