رسميًا.. بالوتيلي إلى الدرجة الثانية الإيطالية!

الأمل الأخير..

بعد رحلة طويلة مع عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، استقر المطاف بماريو بالوتيلي في فريق مونزا، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

التجربة الأخيرة لبالوتيلي كانت الموسم الماضي رفقة بريشيا، لكنها لم تستمر طويلًا في أعقاب أزمات حدثت بينه وبين الإدارة.

الآن، وقت بالوتيلي لفريق مونزا، ويضع النادي الذي يمتلكه سيلفيو بيرلسكوني ويُديره أندريا جالياني، آماله على الدولي الإيطالي لمساعدته على التأهل إلى الكالتشيو الموسم المقبل.

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النادي في بيان مقتضب كتب "ماريو بالوتيلي ينضم لنا لتعزيز مونزا! وقع عقدًا حتى 31 يونيو 2021، مرحبًا ماريو!".

ويحتل مونزا حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدرجة الثانية الإيطالية برصيد 14 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر ساليرنيتانا.

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بالوتيلي البالغ من العمر 30 عامًا سطع نجمه مع إنتر ثم انضمه منه إلى مانشستر سيتي، ثم عاد مرة أخرى إلى إيطاليا من بوابة ميلان.

وبعد ميلان تعاقد ليفربول معه لخلافة لويس سواريز وفشل فشل ذريعًا في ذلك، ليلعب في نيس ومارسيليا بفرنسا ومنهما إلى بريشيا الموسم الماضي.