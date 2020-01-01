رايولا يُعلن مغادرة بوجبا مانشستر يونايتد!

خطوة تبدو منطقية..

أعلن مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، أن موكله بول بوجبا قد انتهى وقته بالفعل مع مانشستر يونايتد، في إشارة إلى أن رحيله سيحدث الصيف المقبل.

ويمتد عقد بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2022، لكن هذا الموسم لا يزال من الأتعس على الإطلاق للدولي الفرنسي في أولد ترافورد بعد الانتقادات الحادة التي يتعرض لها من قبل الصحافة.

بوجبا كان على وشك الرحيل في صيف 2019 في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد تحديدًا به، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد تمسكت به حينها، بيد أن الوضع الآن يبدو مختلفًا بعض الشيء.

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رايولا في حوارٍ مع شبكة توتو سبورت الإيطالية قال نصًا "الأمر انتهى بالنسبة لبول بوجبا ومانشستر يونايتد".

تصريحات رايولا ستفتح الباب أمام الكثير من الشائعات في الأيام المقبلة حول أي نادٍ سيظفر بخدمات صاحب الـ27 عامًا، مع وجود ريال مدريد كأحد أهم الساعيين خلفه بسبب زين الدين زيدان واقتناعه الكبير به.

يوفنتوس هو الآخر كان من ضمن المهتمين ببوجبا في الآونة الأخيرة، بل وقيل أن كريستيانو رونالدو منح الإدارة موافقته على جلب الفرنسي وتشكيل ثنائية استثنائية معه في البيانكونيري.

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بالطبع سيكون من المتوقع أن يُطرح اسم باريس سان جيرمان أيضًا خصوصًا أن علاقة رايولا بالنادي الفرنسي قوية بعض الشيء، وفي النهاية سيكون بوجبا هو محور الحديث في صيف 2021.

الجدير بالذكر أن بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد في 2015 قادمًا من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها حينها 100 مليون يورو، وقد تمكن من تحقيق لقب الدوري الأوروبي وكأس كاراباو فقط بالقميص الأحمر.

كما تجدر الإشارة إلى أن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قد حثّ بوجبا على مغادرة مانشستر يونايتد في تصريحات سابقة باعتبار أن أولي جونار سولشاير يوظفه بطريقة خاطئة، وأن الحالة النفسية للاعب في غاية السوء هناك.