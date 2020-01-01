رسميًا: إيقاف الدوري الأمريكي لمدة شهر بسبب كورونا

الخوف يتزايد..

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم عن إيقاف منافسات الدوري الأمريكي لمدة 30 يومًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلعب إنتر ميامي، النادي الذي يمتلك ديفيد بيكهام حصة فيه، أول مباراة له على أرضه في الدرجة الأولى هذا الأسبوع، لكن القرار أتى ليمنع هذا الإنجاز التاريخي.

الرابطة الأمريكية آثر السلامة وفضل أن يحذو حذو أغلب الدوريات حول العالم خشية أن تنتقل العدوى بين الجماهير أو اللاعبين كما حدث في أكثر من مناسبة بآخر أسبوع.

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وقد نُشِر بيانًا من الرابطة عن القرار جاء فيه "تم تعليق الدوري الأمريكي لمدة 30 يومًا لتقيم تأثير فيروس كورونا مع فريق المهام الطبية ومسؤولي الصحة العام.".

وتابع "في الوقت المناسب سيقوم مسؤولو الدوري والأندية بإرسال خطط لاستمرار موسم 2020 وتحديث حالة الدوري. اتحدت أنديتنا اليوم في قرار تعليق الموسم مؤقتًا بناء على مشورة وتوجيهات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الصحة العامة الكندية.".

"نود أن نشكر جماهيرنا على دعمهم المستمر خلال هذه الفترة الصعبة."

في الوقت نفسه، فقد أُعلِن عن إلغاء كافة المباريات الودية التي كان سيشارك فيها المنتخبات الأمريكية للرجال والنساء ولكافة الأعمار السنية.

يذكر أن الدوري الإسباني والدوري الإيطالي قد تم تأجيلهما لأجل غير مسمى، بينما تقرر إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني بدون حضور جماهيري.