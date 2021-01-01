رسميًا.. أوزيل ينتقل إلى فنربخشه

صفقة متوقعة..

أعلن فنربخشه عبر قنوات "NTV" تعاقده بصورة رسمية مع مسعود أوزيل من آرسنال، ليُسدل الستار بذلك على الشائعات الكثيرة التي ترددت عن فشل الصفقة في الآونة الأخيرة.

عقد أوزيل مع آرسنال كان لا يزال ممتدًا حتى نهاية الموسم، واشترط فنربخشه عليه أن يُنهي هذا التعاقد حتى يتسنى له الانتقال مجانًا للنادي التركي، الذي حينها سيستطيع الوفاء براتب اللاعب الضخم.

وفي أول تصريحات للدولي الألماني بعد التوقيع لفنربخشه قال "أنا متحمس وسعيد للغاية، أنا من مشجعي فنربشخه، جعل الله أخيرًا من الممكن أن أرتدي هذا القميص، سأبذل قصارى جهدي".

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كما أضاف "اليوم سوف أسافر إلى اسطنبول مع أسرتي، موعد الطائرة لم يتحدد بعد لكنه اليوم".

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أوزيل خرج تمامًا من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا منذ شهر مارس الماضي، إلى درجة استبعاده من قائمة آرسنال المحلية والأوروبية، الأمر الذي جعل رحيله ضروريًا منذ الصيف الماضي.

خلال الصيف فضّل الألماني الاستمرار من أجل الحصول على راتبه الضخم، إلا أنه ومع تدهور مسيرته بهذه الصورة أخيرًا قرر الانتقال خارج ملعب الإمارات بعد سبع سنوات قضاها في العاصمة الإنجليزية.

ستكون هذه هي التجربة الأولى لأوزيل صاحب الأصول التركية في بلاده، حيث سبق له اللعب في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، والآن وهو في الثالثة والثلاثين من عمره يخوض مغامرة جديدة مع نادي أحلام طفولته.